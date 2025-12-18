- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CEPV: Cantor Equity Partners V, Inc.
Der Wechselkurs von CEPV hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.23 bis zu einem Hoch von 10.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cantor Equity Partners V, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CEPV heute?
Die Aktie von Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) notiert heute bei 10.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.23 - 10.25 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.24 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von CEPV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CEPV Dividenden?
Cantor Equity Partners V, Inc. wird derzeit mit 10.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CEPV zu verfolgen.
Wie kaufe ich CEPV-Aktien?
Sie können Aktien von Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) zum aktuellen Kurs von 10.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.25 oder 10.55 platziert, während 8 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CEPV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CEPV-Aktien?
Bei einer Investition in Cantor Equity Partners V, Inc. müssen die jährliche Spanne 10.20 - 10.36 und der aktuelle Kurs 10.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -0.29%, bevor sie Orders zu 10.25 oder 10.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CEPV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cantor Equity Partners V, Inc.?
Der höchste Kurs von Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) im vergangenen Jahr lag bei 10.36. Innerhalb von 10.20 - 10.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cantor Equity Partners V, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cantor Equity Partners V, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) im Laufe des Jahres betrug 10.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.25 und der Spanne 10.20 - 10.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CEPV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CEPV statt?
Cantor Equity Partners V, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.24 und -0.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.24
- Eröffnung
- 10.24
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Tief
- 10.23
- Hoch
- 10.25
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -0.29%
- Jahresänderung
- -0.29%
- Akt
-
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
- 2.7%
- Erw
- 2.8%
- Vorh
- 3.0%
- Akt
- 2.6%
- Erw
- 3.1%
- Vorh
- 3.0%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.3%
- Akt
- 325.031
- Erw
- 324.706
- Vorh
- 324.368
- Akt
- -10.2
- Erw
- 3.6
- Vorh
- -1.7
- Akt
- 12.9
- Erw
- -0.3
- Vorh
- 6.0
- Akt
- 224 K
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 237 K
- Akt
- 1.897 M
- Erw
- 1.788 M
- Vorh
- 1.830 M
- Akt
- 1.433%
- Erw
- Vorh
- 1.182%
- Akt
-
- Erw
- $162.2 B
- Vorh
- $179.8 B