- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CEPV: カントール・エクイティ・パートナーズV
CEPVの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.23の安値と10.25の高値で取引されました。
カントール・エクイティ・パートナーズVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CEPV株の現在の価格は？
カントール・エクイティ・パートナーズVの株価は本日10.25です。10.23 - 10.25内で取引され、前日の終値は10.24、取引量は8に達しました。CEPVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
カントール・エクイティ・パートナーズVの株は配当を出しますか？
カントール・エクイティ・パートナーズVの現在の価格は10.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.29%やUSDにも注目します。CEPVの動きはライブチャートで確認できます。
CEPV株を買う方法は？
カントール・エクイティ・パートナーズVの株は現在10.25で購入可能です。注文は通常10.25または10.55付近で行われ、8や0.10%が市場の動きを示します。CEPVの最新情報はライブチャートで確認できます。
CEPV株に投資する方法は？
カントール・エクイティ・パートナーズVへの投資では、年間の値幅10.20 - 10.36と現在の10.25を考慮します。注文は多くの場合10.25や10.55で行われる前に、0.00%や-0.29%と比較されます。CEPVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
カントール・エクイティ・パートナーズVの株の最高値は？
カントール・エクイティ・パートナーズVの過去1年の最高値は10.36でした。10.20 - 10.36内で株価は大きく変動し、10.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。カントール・エクイティ・パートナーズVのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
カントール・エクイティ・パートナーズVの株の最低値は？
カントール・エクイティ・パートナーズV(CEPV)の年間最安値は10.20でした。現在の10.25や10.20 - 10.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEPVの動きはライブチャートで確認できます。
CEPVの株式分割はいつ行われましたか？
カントール・エクイティ・パートナーズVは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.24、-0.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.24
- 始値
- 10.24
- 買値
- 10.25
- 買値
- 10.55
- 安値
- 10.23
- 高値
- 10.25
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -0.29%
- 1年の変化
- -0.29%
- 実際
-
- 期待
- 0.4%
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
- 2.7%
- 期待
- 2.8%
- 前
- 3.0%
- 実際
- 2.6%
- 期待
- 3.1%
- 前
- 3.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
- 325.031
- 期待
- 324.706
- 前
- 324.368
- 実際
- -10.2
- 期待
- 3.6
- 前
- -1.7
- 実際
- 12.9
- 期待
- -0.3
- 前
- 6.0
- 実際
- 224 K
- 期待
- 208 K
- 前
- 237 K
- 実際
- 1.897 M
- 期待
- 1.788 M
- 前
- 1.830 M
- 実際
- 1.433%
- 期待
- 前
- 1.182%
- 実際
-
- 期待
- $162.2 B
- 前
- $179.8 B