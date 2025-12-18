クォートセクション
通貨 / CEPV
CEPV: カントール・エクイティ・パートナーズV

10.25 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CEPVの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.23の安値と10.25の高値で取引されました。

カントール・エクイティ・パートナーズVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CEPV株の現在の価格は？

カントール・エクイティ・パートナーズVの株価は本日10.25です。10.23 - 10.25内で取引され、前日の終値は10.24、取引量は8に達しました。CEPVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

カントール・エクイティ・パートナーズVの株は配当を出しますか？

カントール・エクイティ・パートナーズVの現在の価格は10.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.29%やUSDにも注目します。CEPVの動きはライブチャートで確認できます。

CEPV株を買う方法は？

カントール・エクイティ・パートナーズVの株は現在10.25で購入可能です。注文は通常10.25または10.55付近で行われ、8や0.10%が市場の動きを示します。CEPVの最新情報はライブチャートで確認できます。

CEPV株に投資する方法は？

カントール・エクイティ・パートナーズVへの投資では、年間の値幅10.20 - 10.36と現在の10.25を考慮します。注文は多くの場合10.25や10.55で行われる前に、0.00%や-0.29%と比較されます。CEPVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

カントール・エクイティ・パートナーズVの株の最高値は？

カントール・エクイティ・パートナーズVの過去1年の最高値は10.36でした。10.20 - 10.36内で株価は大きく変動し、10.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。カントール・エクイティ・パートナーズVのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

カントール・エクイティ・パートナーズVの株の最低値は？

カントール・エクイティ・パートナーズV(CEPV)の年間最安値は10.20でした。現在の10.25や10.20 - 10.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEPVの動きはライブチャートで確認できます。

CEPVの株式分割はいつ行われましたか？

カントール・エクイティ・パートナーズVは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.24、-0.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.23 10.25
1年のレンジ
10.20 10.36
以前の終値
10.24
始値
10.24
買値
10.25
買値
10.55
安値
10.23
高値
10.25
出来高
8
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
-0.29%
1年の変化
-0.29%
