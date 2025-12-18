报价部分
CEPV: Cantor Equity Partners V, Inc.

10.24 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CEPV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.23和高点10.25进行交易。

关注Cantor Equity Partners V, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CEPV股票今天的价格是多少？

Cantor Equity Partners V, Inc.股票今天的定价为10.24。它在10.23 - 10.25范围内交易，昨天的收盘价为10.24，交易量达到12。CEPV的实时价格图表显示了这些更新。

Cantor Equity Partners V, Inc.股票是否支付股息？

Cantor Equity Partners V, Inc.目前的价值为10.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.39%和USD。实时查看图表以跟踪CEPV走势。

如何购买CEPV股票？

您可以以10.24的当前价格购买Cantor Equity Partners V, Inc.股票。订单通常设置在10.24或10.54附近，而12和0.00%显示市场活动。立即关注CEPV的实时图表更新。

如何投资CEPV股票？

投资Cantor Equity Partners V, Inc.需要考虑年度范围10.20 - 10.36和当前价格10.24。许多人在以10.24或10.54下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看CEPV价格图表，了解每日变化。

Cantor Equity Partners V, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cantor Equity Partners V, Inc.的最高价格是10.36。在10.20 - 10.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cantor Equity Partners V, Inc.的绩效。

Cantor Equity Partners V, Inc.股票的最低价格是多少？

Cantor Equity Partners V, Inc.（CEPV）的最低价格为10.20。将其与当前的10.24和10.20 - 10.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEPV股票是什么时候拆分的？

Cantor Equity Partners V, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.24和-0.39%中可见。

日范围
10.23 10.25
年范围
10.20 10.36
前一天收盘价
10.24
开盘价
10.24
卖价
10.24
买价
10.54
最低价
10.23
最高价
10.25
交易量
12
日变化
0.00%
月变化
-0.10%
6个月变化
-0.39%
年变化
-0.39%
18 十二月, 星期四
13:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
预测值
0.4%
前值
0.3%
13:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
13:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
2.7%
预测值
2.8%
前值
3.0%
13:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
2.6%
预测值
3.1%
前值
3.0%
13:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
13:30
USD
CPI
实际值
325.031
预测值
324.706
前值
324.368
13:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-10.2
预测值
3.6
前值
-1.7
13:30
USD
费城联储就业指数
实际值
12.9
预测值
-0.3
前值
6.0
13:30
USD
初领失业金人数
实际值
224 K
预测值
208 K
前值
237 K
13:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.897 M
预测值
1.788 M
前值
1.830 M
18:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.433%
预测值
前值
1.182%
21:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​162.2 B
前值
$​179.8 B