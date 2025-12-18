- Panorámica
CEPV: Cantor Equity Partners V, Inc.
El tipo de cambio de CEPV de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.23, mientras que el máximo ha alcanzado 10.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cantor Equity Partners V, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CEPV hoy?
Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) se evalúa hoy en 10.24. El instrumento se negocia dentro de 10.23 - 10.25; el cierre de ayer ha sido 10.24 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CEPV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cantor Equity Partners V, Inc.?
Cantor Equity Partners V, Inc. se evalúa actualmente en 10.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.39% y USD. Monitoree los movimientos de CEPV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CEPV?
Puede comprar acciones de Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) al precio actual de 10.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.24 o 10.54, mientras que 12 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CEPV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CEPV?
Invertir en Cantor Equity Partners V, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 10.20 - 10.36 y el precio actual 10.24. Muchos comparan -0.10% y -0.39% antes de colocar órdenes en 10.24 o 10.54. Estudie los cambios diarios de precios de CEPV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cantor Equity Partners V, Inc.?
El precio más alto de Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) en el último año ha sido 10.36. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.20 - 10.36, una comparación con 10.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cantor Equity Partners V, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cantor Equity Partners V, Inc.?
El precio más bajo de Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) para el año ha sido 10.20. La comparación con los actuales 10.24 y 10.20 - 10.36 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CEPV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CEPV?
En el pasado, Cantor Equity Partners V, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.24 y -0.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.24
- Open
- 10.24
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 10.23
- High
- 10.25
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.10%
- Cambio a 6 meses
- -0.39%
- Cambio anual
- -0.39%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.4%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
- 2.7%
- Pronós.
- 2.8%
- Prev.
- 3.0%
- Act.
- 2.6%
- Pronós.
- 3.1%
- Prev.
- 3.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
- 325.031
- Pronós.
- 324.706
- Prev.
- 324.368
- Act.
- -10.2
- Pronós.
- 3.6
- Prev.
- -1.7
- Act.
- 12.9
- Pronós.
- -0.3
- Prev.
- 6.0
- Act.
- 224 K
- Pronós.
- 208 K
- Prev.
- 237 K
- Act.
- 1.897 M
- Pronós.
- 1.788 M
- Prev.
- 1.830 M
- Act.
- 1.433%
- Pronós.
- Prev.
- 1.182%
- Act.
-
- Pronós.
- $162.2 B
- Prev.
- $179.8 B