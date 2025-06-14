Moedas / CDNA
CDNA: CareDx Inc
14.54 USD 0.24 (1.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDNA para hoje mudou para 1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.31 e o mais alto foi 14.64.
Veja a dinâmica do par de moedas CareDx Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.31 14.64
Faixa anual
10.96 32.97
- Fechamento anterior
- 14.30
- Open
- 14.48
- Bid
- 14.54
- Ask
- 14.84
- Low
- 14.31
- High
- 14.64
- Volume
- 475
- Mudança diária
- 1.68%
- Mudança mensal
- 7.86%
- Mudança de 6 meses
- -17.57%
- Mudança anual
- -53.44%
