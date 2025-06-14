货币 / CDNA
CDNA: CareDx Inc
14.28 USD 0.10 (0.71%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDNA汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点14.13和高点14.45进行交易。
关注CareDx Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.13 14.45
年范围
10.96 32.97
- 前一天收盘价
- 14.18
- 开盘价
- 14.21
- 卖价
- 14.28
- 买价
- 14.58
- 最低价
- 14.13
- 最高价
- 14.45
- 交易量
- 838
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 5.93%
- 6个月变化
- -19.05%
- 年变化
- -54.27%
