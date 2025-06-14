Валюты / CDNA
CDNA: CareDx Inc
14.18 USD 0.16 (1.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDNA за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.71, а максимальная — 14.32.
Следите за динамикой CareDx Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDNA
- У акций CareDx есть потенциал роста помимо решения CMS, считает BTIG
- CareDx stock has upside potential beyond CMS decision, BTIG says
- CareDx at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Innovation
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- What's Going On With CareDx Stock Tuesday? - CareDx (NASDAQ:CDNA)
- William Blair initiates coverage on CareDx stock with Market Perform rating
- Do Options Traders Know Something About CareDx Stock We Don't?
- The Play On CareDx (NASDAQ:CDNA)
- CareDx stock price target lowered to $22 at BTIG on Medicare reimbursement concerns
- CareDx Q2 2025 slides: 14% revenue growth despite analyst miss, EBITDA surges
- CareDx secretary Novack sells $34,380 in shares
- Here's What Key Metrics Tell Us About CareDx (CDNA) Q2 Earnings
- CareDx (CDNA) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AlloSure kidney transplant test shows strong predictive value for rejection
- CareDx launches AI-driven AlloSure Plus integrated with EPIC Aura
- CareDx (CDNA) Surges 7.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Medicare draft policy continues coverage for transplant testing
- Abbott, Eli Lilly Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, Abbott lead Thursday’s market cap stock movers
- Dow Jumps Over 100 Points; PepsiCo Posts Upbeat Earnings - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME), CareDx (NASDAQ:CDNA)
- Caredx Inc stock hits 52-week low at 14.07 USD
- CareDx Q2 2024 presentation: Revenue jumps 31%, company raises full-year guidance
- Natera: Growth Likely To Moderate, Despite Signatera Test Medicare Coverage (NASDAQ:NTRA)
- CareDx Stock : Transplant Diagnostics Leader; Challenges Will Increase (CDNA)
Дневной диапазон
13.71 14.32
Годовой диапазон
10.96 32.97
- Предыдущее закрытие
- 14.02
- Open
- 14.09
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Low
- 13.71
- High
- 14.32
- Объем
- 1.927 K
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 5.19%
- 6-месячное изменение
- -19.61%
- Годовое изменение
- -54.59%
