CDNA: CareDx Inc
14.77 USD 0.47 (3.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDNAの今日の為替レートは、3.29%変化しました。日中、通貨は1あたり14.31の安値と14.82の高値で取引されました。
CareDx Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CDNA News
- CareDx株、CMSの決定を超えた上昇余地あり、BTIGが指摘
- CareDx stock has upside potential beyond CMS decision, BTIG says
- CareDx at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Innovation
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- What's Going On With CareDx Stock Tuesday? - CareDx (NASDAQ:CDNA)
- William Blair initiates coverage on CareDx stock with Market Perform rating
- Do Options Traders Know Something About CareDx Stock We Don't?
- The Play On CareDx (NASDAQ:CDNA)
- CareDx stock price target lowered to $22 at BTIG on Medicare reimbursement concerns
- CareDx Q2 2025 slides: 14% revenue growth despite analyst miss, EBITDA surges
- CareDx secretary Novack sells $34,380 in shares
- Here's What Key Metrics Tell Us About CareDx (CDNA) Q2 Earnings
- CareDx (CDNA) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AlloSure kidney transplant test shows strong predictive value for rejection
- CareDx launches AI-driven AlloSure Plus integrated with EPIC Aura
- CareDx (CDNA) Surges 7.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Medicare draft policy continues coverage for transplant testing
- Abbott, Eli Lilly Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, Abbott lead Thursday’s market cap stock movers
- Dow Jumps Over 100 Points; PepsiCo Posts Upbeat Earnings - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME), CareDx (NASDAQ:CDNA)
- Caredx Inc stock hits 52-week low at 14.07 USD
- CareDx Q2 2024 presentation: Revenue jumps 31%, company raises full-year guidance
- Natera: Growth Likely To Moderate, Despite Signatera Test Medicare Coverage (NASDAQ:NTRA)
- CareDx Stock : Transplant Diagnostics Leader; Challenges Will Increase (CDNA)
1日のレンジ
14.31 14.82
1年のレンジ
10.96 32.97
- 以前の終値
- 14.30
- 始値
- 14.61
- 買値
- 14.77
- 買値
- 15.07
- 安値
- 14.31
- 高値
- 14.82
- 出来高
- 2.138 K
- 1日の変化
- 3.29%
- 1ヶ月の変化
- 9.57%
- 6ヶ月の変化
- -16.27%
- 1年の変化
- -52.71%
