CDNA: CareDx Inc

14.69 USD 0.08 (0.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDNA hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.60 bis zu einem Hoch von 14.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die CareDx Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDNA News

Tagesspanne
14.60 14.77
Jahresspanne
10.96 32.97
Vorheriger Schlusskurs
14.77
Eröffnung
14.74
Bid
14.69
Ask
14.99
Tief
14.60
Hoch
14.77
Volumen
273
Tagesänderung
-0.54%
Monatsänderung
8.98%
6-Monatsänderung
-16.72%
Jahresänderung
-52.96%
