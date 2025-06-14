Währungen / CDNA
CDNA: CareDx Inc
14.69 USD 0.08 (0.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDNA hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.60 bis zu einem Hoch von 14.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die CareDx Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.60 14.77
Jahresspanne
10.96 32.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.77
- Eröffnung
- 14.74
- Bid
- 14.69
- Ask
- 14.99
- Tief
- 14.60
- Hoch
- 14.77
- Volumen
- 273
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- 8.98%
- 6-Monatsänderung
- -16.72%
- Jahresänderung
- -52.96%
