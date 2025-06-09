Devises / CDNA
CDNA: CareDx Inc
14.59 USD 0.18 (1.22%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CDNA a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.57 et à un maximum de 14.95.
Suivez la dynamique CareDx Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CDNA Nouvelles
- CareDx stock has upside potential beyond CMS decision, BTIG says
- CareDx at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Innovation
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- What's Going On With CareDx Stock Tuesday? - CareDx (NASDAQ:CDNA)
- William Blair initiates coverage on CareDx stock with Market Perform rating
- Do Options Traders Know Something About CareDx Stock We Don't?
- The Play On CareDx (NASDAQ:CDNA)
- CareDx stock price target lowered to $22 at BTIG on Medicare reimbursement concerns
- CareDx Q2 2025 slides: 14% revenue growth despite analyst miss, EBITDA surges
- CareDx secretary Novack sells $34,380 in shares
- Here's What Key Metrics Tell Us About CareDx (CDNA) Q2 Earnings
- CareDx (CDNA) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AlloSure kidney transplant test shows strong predictive value for rejection
- CareDx launches AI-driven AlloSure Plus integrated with EPIC Aura
- CareDx (CDNA) Surges 7.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Medicare draft policy continues coverage for transplant testing
- Abbott, Eli Lilly Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, Abbott lead Thursday’s market cap stock movers
- Dow Jumps Over 100 Points; PepsiCo Posts Upbeat Earnings - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME), CareDx (NASDAQ:CDNA)
- Caredx Inc stock hits 52-week low at 14.07 USD
- CareDx Q2 2024 presentation: Revenue jumps 31%, company raises full-year guidance
- Natera: Growth Likely To Moderate, Despite Signatera Test Medicare Coverage (NASDAQ:NTRA)
- CareDx Stock : Transplant Diagnostics Leader; Challenges Will Increase (CDNA)
- CareDx at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Expansion
Range quotidien
14.57 14.95
Range Annuel
10.96 32.97
- Clôture Précédente
- 14.77
- Ouverture
- 14.74
- Bid
- 14.59
- Ask
- 14.89
- Plus Bas
- 14.57
- Plus Haut
- 14.95
- Volume
- 2.459 K
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- 8.23%
- Changement à 6 Mois
- -17.29%
- Changement Annuel
- -53.28%
