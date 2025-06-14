Valute / CDNA
CDNA: CareDx Inc
14.59 USD 0.18 (1.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDNA ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.57 e ad un massimo di 14.95.
Segui le dinamiche di CareDx Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.57 14.95
Intervallo Annuale
10.96 32.97
- Chiusura Precedente
- 14.77
- Apertura
- 14.74
- Bid
- 14.59
- Ask
- 14.89
- Minimo
- 14.57
- Massimo
- 14.95
- Volume
- 2.459 K
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- 8.23%
- Variazione Semestrale
- -17.29%
- Variazione Annuale
- -53.28%
20 settembre, sabato