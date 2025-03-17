Moedas / CBAT
CBAT: CBAK Energy Technology Inc
0.89 USD 0.02 (2.30%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CBAT para hoje mudou para 2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.88 e o mais alto foi 0.91.
Veja a dinâmica do par de moedas CBAK Energy Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.88 0.91
Faixa anual
0.58 1.30
- Fechamento anterior
- 0.87
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.88
- High
- 0.91
- Volume
- 126
- Mudança diária
- 2.30%
- Mudança mensal
- -1.11%
- Mudança de 6 meses
- 11.25%
- Mudança anual
- -25.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh