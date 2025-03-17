Валюты / CBAT
CBAT: CBAK Energy Technology Inc
0.87 USD 0.01 (1.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBAT за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.85, а максимальная — 0.90.
Следите за динамикой CBAK Energy Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBAT
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Reports 21 Percent Q2 Beat
- CBAK Energy Forms Strategic Partnership with Anker Innovations to Establish Battery Cell Manufacturing Facility in Malaysia, with Potential Orders Valued at Up to US$357 Million
- CBAK Energy visits FAW Group to discuss EV battery collaboration
- CBAK Energy secures $11.6 million battery order in Africa
- CBAK Energy secures $3 million order from Livguard
- CBAK Energy announces board changes
- CBAK Energy to Participate in The Battery Show Europe on June 3, 2025
- CBAK Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- CBAK Energy Reports First Quater 2025 Unaudited Financial Results
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Technology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CBAT)
Дневной диапазон
0.85 0.90
Годовой диапазон
0.58 1.30
- Предыдущее закрытие
- 0.88
- Open
- 0.90
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- Low
- 0.85
- High
- 0.90
- Объем
- 263
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- -3.33%
- 6-месячное изменение
- 8.75%
- Годовое изменение
- -27.50%
