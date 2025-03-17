Devises / CBAT
CBAT: CBAK Energy Technology Inc
0.86 USD 0.05 (5.49%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CBAT a changé de -5.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.86 et à un maximum de 0.91.
Suivez la dynamique CBAK Energy Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CBAT Nouvelles
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Reports 21 Percent Q2 Beat
- CBAK Energy Forms Strategic Partnership with Anker Innovations to Establish Battery Cell Manufacturing Facility in Malaysia, with Potential Orders Valued at Up to US$357 Million
- CBAK Energy visits FAW Group to discuss EV battery collaboration
- CBAK Energy secures $11.6 million battery order in Africa
- CBAK Energy secures $3 million order from Livguard
- CBAK Energy announces board changes
- CBAK Energy to Participate in The Battery Show Europe on June 3, 2025
- CBAK Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- CBAK Energy Reports First Quater 2025 Unaudited Financial Results
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Technology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CBAT)
Range quotidien
0.86 0.91
Range Annuel
0.58 1.30
- Clôture Précédente
- 0.91
- Ouverture
- 0.88
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Plus Bas
- 0.86
- Plus Haut
- 0.91
- Volume
- 157
- Changement quotidien
- -5.49%
- Changement Mensuel
- -4.44%
- Changement à 6 Mois
- 7.50%
- Changement Annuel
- -28.33%
20 septembre, samedi