CotationsSections
Devises / CBAT
Retour à Actions

CBAT: CBAK Energy Technology Inc

0.86 USD 0.05 (5.49%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CBAT a changé de -5.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.86 et à un maximum de 0.91.

Suivez la dynamique CBAK Energy Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBAT Nouvelles

Range quotidien
0.86 0.91
Range Annuel
0.58 1.30
Clôture Précédente
0.91
Ouverture
0.88
Bid
0.86
Ask
1.16
Plus Bas
0.86
Plus Haut
0.91
Volume
157
Changement quotidien
-5.49%
Changement Mensuel
-4.44%
Changement à 6 Mois
7.50%
Changement Annuel
-28.33%
20 septembre, samedi