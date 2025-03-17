货币 / CBAT
CBAT: CBAK Energy Technology Inc
0.86 USD 0.01 (1.15%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CBAT汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点0.86和高点0.89进行交易。
关注CBAK Energy Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CBAT新闻
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Reports 21 Percent Q2 Beat
- CBAK Energy Forms Strategic Partnership with Anker Innovations to Establish Battery Cell Manufacturing Facility in Malaysia, with Potential Orders Valued at Up to US$357 Million
- CBAK Energy visits FAW Group to discuss EV battery collaboration
- CBAK Energy secures $11.6 million battery order in Africa
- CBAK Energy secures $3 million order from Livguard
- CBAK Energy announces board changes
- CBAK Energy to Participate in The Battery Show Europe on June 3, 2025
- CBAK Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- CBAK Energy Reports First Quater 2025 Unaudited Financial Results
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Technology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CBAT)
日范围
0.86 0.89
年范围
0.58 1.30
- 前一天收盘价
- 0.87
- 开盘价
- 0.87
- 卖价
- 0.86
- 买价
- 1.16
- 最低价
- 0.86
- 最高价
- 0.89
- 交易量
- 119
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- -4.44%
- 6个月变化
- 7.50%
- 年变化
- -28.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值