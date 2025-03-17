Währungen / CBAT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CBAT: CBAK Energy Technology Inc
0.88 USD 0.03 (3.30%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBAT hat sich für heute um -3.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.87 bis zu einem Hoch von 0.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die CBAK Energy Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBAT News
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Reports 21 Percent Q2 Beat
- CBAK Energy Forms Strategic Partnership with Anker Innovations to Establish Battery Cell Manufacturing Facility in Malaysia, with Potential Orders Valued at Up to US$357 Million
- CBAK Energy visits FAW Group to discuss EV battery collaboration
- CBAK Energy secures $11.6 million battery order in Africa
- CBAK Energy secures $3 million order from Livguard
- CBAK Energy announces board changes
- CBAK Energy to Participate in The Battery Show Europe on June 3, 2025
- CBAK Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- CBAK Energy Reports First Quater 2025 Unaudited Financial Results
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Technology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CBAT)
Tagesspanne
0.87 0.91
Jahresspanne
0.58 1.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.91
- Eröffnung
- 0.88
- Bid
- 0.88
- Ask
- 1.18
- Tief
- 0.87
- Hoch
- 0.91
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -3.30%
- Monatsänderung
- -2.22%
- 6-Monatsänderung
- 10.00%
- Jahresänderung
- -26.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K