通貨 / CBAT
CBAT: CBAK Energy Technology Inc
0.91 USD 0.04 (4.60%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CBATの今日の為替レートは、4.60%変化しました。日中、通貨は1あたり0.87の安値と0.91の高値で取引されました。
CBAK Energy Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CBAT News
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Reports 21 Percent Q2 Beat
- CBAK Energy Forms Strategic Partnership with Anker Innovations to Establish Battery Cell Manufacturing Facility in Malaysia, with Potential Orders Valued at Up to US$357 Million
- CBAK Energy visits FAW Group to discuss EV battery collaboration
- CBAK Energy secures $11.6 million battery order in Africa
- CBAK Energy secures $3 million order from Livguard
- CBAK Energy announces board changes
- CBAK Energy to Participate in The Battery Show Europe on June 3, 2025
- CBAK Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- CBAK Energy Reports First Quater 2025 Unaudited Financial Results
- CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CBAK Energy Technology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CBAT)
1日のレンジ
0.87 0.91
1年のレンジ
0.58 1.30
- 以前の終値
- 0.87
- 始値
- 0.88
- 買値
- 0.91
- 買値
- 1.21
- 安値
- 0.87
- 高値
- 0.91
- 出来高
- 172
- 1日の変化
- 4.60%
- 1ヶ月の変化
- 1.11%
- 6ヶ月の変化
- 13.75%
- 1年の変化
- -24.17%
