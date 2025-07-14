Moedas / CAPR
CAPR: Capricor Therapeutics Inc
6.35 USD 0.27 (4.44%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAPR para hoje mudou para 4.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.16 e o mais alto foi 6.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Capricor Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.16 6.49
Faixa anual
5.68 23.40
- Fechamento anterior
- 6.08
- Open
- 6.23
- Bid
- 6.35
- Ask
- 6.65
- Low
- 6.16
- High
- 6.49
- Volume
- 712
- Mudança diária
- 4.44%
- Mudança mensal
- 1.44%
- Mudança de 6 meses
- -33.72%
- Mudança anual
- -58.42%
