货币 / CAPR
CAPR: Capricor Therapeutics Inc
6.09 USD 0.13 (2.09%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAPR汇率已更改-2.09%。当日，交易品种以低点6.04和高点6.28进行交易。
关注Capricor Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CAPR新闻
日范围
6.04 6.28
年范围
5.68 23.40
- 前一天收盘价
- 6.22
- 开盘价
- 6.21
- 卖价
- 6.09
- 买价
- 6.39
- 最低价
- 6.04
- 最高价
- 6.28
- 交易量
- 733
- 日变化
- -2.09%
- 月变化
- -2.72%
- 6个月变化
- -36.43%
- 年变化
- -60.12%
