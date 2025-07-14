Valute / CAPR
CAPR: Capricor Therapeutics Inc
6.65 USD 0.25 (3.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAPR ha avuto una variazione del 3.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.29 e ad un massimo di 6.66.
Segui le dinamiche di Capricor Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CAPR News
Intervallo Giornaliero
6.29 6.66
Intervallo Annuale
5.68 23.40
- Chiusura Precedente
- 6.40
- Apertura
- 6.43
- Bid
- 6.65
- Ask
- 6.95
- Minimo
- 6.29
- Massimo
- 6.66
- Volume
- 1.568 K
- Variazione giornaliera
- 3.91%
- Variazione Mensile
- 6.23%
- Variazione Semestrale
- -30.58%
- Variazione Annuale
- -56.45%
21 settembre, domenica