CAPR: Capricor Therapeutics Inc

6.65 USD 0.25 (3.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAPR ha avuto una variazione del 3.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.29 e ad un massimo di 6.66.

Segui le dinamiche di Capricor Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.29 6.66
Intervallo Annuale
5.68 23.40
Chiusura Precedente
6.40
Apertura
6.43
Bid
6.65
Ask
6.95
Minimo
6.29
Massimo
6.66
Volume
1.568 K
Variazione giornaliera
3.91%
Variazione Mensile
6.23%
Variazione Semestrale
-30.58%
Variazione Annuale
-56.45%
21 settembre, domenica