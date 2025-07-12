Devises / CAPR
CAPR: Capricor Therapeutics Inc
6.65 USD 0.25 (3.91%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAPR a changé de 3.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.29 et à un maximum de 6.66.
Suivez la dynamique Capricor Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAPR Nouvelles
- Jones Trading reiterates Buy rating on Capricor stock amid FDA decision uncertainty
- Capricor conserve sa note d’achat chez H.C. Wainwright malgré le rejet de la FDA
- Capricor stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright despite FDA rejection
- FDA posts Capricor’s complete response letter for DMD therapy
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Why Is Biohaven Stock Soaring Friday? - Biohaven (NYSE:BHVN)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Capricor Therapeutics stock
- Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Capricor begins first human trial of StealthX exosome vaccine
- C3.ai, Destiny Tech100 And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Ambiq Micro (NYSE:AMBQ), C3.ai (NYSE:AI)
- Nvidia, AMD and Apple fall premarket; Intel rises
- Wall St futures steady, chip stocks slip on China sales deal
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Capricor schedules FDA meeting on Duchenne therapy, delays earnings
- Quanterix Corporation (QTRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Capricor stock, sees $1B+ sales
- FDA Rejects CAPR's Cell Therapy BLA for Genetic Disorder, Stock Tanks
- H.C. Wainwright slashes Capricor stock price target to $24 on FDA rejection
- Capricor Therapeutics: Buying Opportunity Following FDA's CRL (CAPR)
- Capricor Therapeutics Stock (CAPR) Plummets 40% on FDA Rejection - TipRanks.com
Range quotidien
6.29 6.66
Range Annuel
5.68 23.40
- Clôture Précédente
- 6.40
- Ouverture
- 6.43
- Bid
- 6.65
- Ask
- 6.95
- Plus Bas
- 6.29
- Plus Haut
- 6.66
- Volume
- 1.568 K
- Changement quotidien
- 3.91%
- Changement Mensuel
- 6.23%
- Changement à 6 Mois
- -30.58%
- Changement Annuel
- -56.45%
20 septembre, samedi