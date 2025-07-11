Валюты / CAPR
CAPR: Capricor Therapeutics Inc
6.22 USD 0.18 (2.98%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAPR за сегодня изменился на 2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.12, а максимальная — 6.38.
Следите за динамикой Capricor Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CAPR
- Capricor сохраняет рейтинг "Покупать" от H.C. Wainwright, несмотря на отказ FDA
- Capricor stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright despite FDA rejection
- FDA posts Capricor’s complete response letter for DMD therapy
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Why Is Biohaven Stock Soaring Friday? - Biohaven (NYSE:BHVN)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Capricor Therapeutics stock
- Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Capricor begins first human trial of StealthX exosome vaccine
- C3.ai, Destiny Tech100 And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Ambiq Micro (NYSE:AMBQ), C3.ai (NYSE:AI)
- Nvidia, AMD and Apple fall premarket; Intel rises
- Wall St futures steady, chip stocks slip on China sales deal
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Capricor schedules FDA meeting on Duchenne therapy, delays earnings
- Quanterix Corporation (QTRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Capricor stock, sees $1B+ sales
- FDA Rejects CAPR's Cell Therapy BLA for Genetic Disorder, Stock Tanks
- H.C. Wainwright slashes Capricor stock price target to $24 on FDA rejection
- Capricor Therapeutics: Buying Opportunity Following FDA's CRL (CAPR)
- Capricor Therapeutics Stock (CAPR) Plummets 40% on FDA Rejection - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
Дневной диапазон
6.12 6.38
Годовой диапазон
5.68 23.40
- Предыдущее закрытие
- 6.04
- Open
- 6.21
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Low
- 6.12
- High
- 6.38
- Объем
- 1.579 K
- Дневное изменение
- 2.98%
- Месячное изменение
- -0.64%
- 6-месячное изменение
- -35.07%
- Годовое изменение
- -59.27%
