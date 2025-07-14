通貨 / CAPR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CAPR: Capricor Therapeutics Inc
6.40 USD 0.32 (5.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAPRの今日の為替レートは、5.26%変化しました。日中、通貨は1あたり6.16の安値と6.49の高値で取引されました。
Capricor Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAPR News
- ジョーンズ・トレーディング、FDA決定の不確実性の中でCapricor株の買い推奨を維持
- Jones Trading reiterates Buy rating on Capricor stock amid FDA decision uncertainty
- カプリコール株、FDA拒否にもかかわらずH.C.ウェインライトの買い推奨を維持
- Capricor stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright despite FDA rejection
- FDA posts Capricor’s complete response letter for DMD therapy
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Why Is Biohaven Stock Soaring Friday? - Biohaven (NYSE:BHVN)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Capricor Therapeutics stock
- Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Capricor begins first human trial of StealthX exosome vaccine
- C3.ai, Destiny Tech100 And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Ambiq Micro (NYSE:AMBQ), C3.ai (NYSE:AI)
- Nvidia, AMD and Apple fall premarket; Intel rises
- Wall St futures steady, chip stocks slip on China sales deal
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Capricor schedules FDA meeting on Duchenne therapy, delays earnings
- Quanterix Corporation (QTRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Capricor stock, sees $1B+ sales
- FDA Rejects CAPR's Cell Therapy BLA for Genetic Disorder, Stock Tanks
- H.C. Wainwright slashes Capricor stock price target to $24 on FDA rejection
- Capricor Therapeutics: Buying Opportunity Following FDA's CRL (CAPR)
1日のレンジ
6.16 6.49
1年のレンジ
5.68 23.40
- 以前の終値
- 6.08
- 始値
- 6.23
- 買値
- 6.40
- 買値
- 6.70
- 安値
- 6.16
- 高値
- 6.49
- 出来高
- 1.363 K
- 1日の変化
- 5.26%
- 1ヶ月の変化
- 2.24%
- 6ヶ月の変化
- -33.19%
- 1年の変化
- -58.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K