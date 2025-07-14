KurseKategorien
Währungen / CAPR
Zurück zum Aktien

CAPR: Capricor Therapeutics Inc

6.36 USD 0.04 (0.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAPR hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.29 bis zu einem Hoch von 6.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capricor Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAPR News

Tagesspanne
6.29 6.48
Jahresspanne
5.68 23.40
Vorheriger Schlusskurs
6.40
Eröffnung
6.43
Bid
6.36
Ask
6.66
Tief
6.29
Hoch
6.48
Volumen
333
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
1.60%
6-Monatsänderung
-33.61%
Jahresänderung
-58.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K