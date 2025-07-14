Währungen / CAPR
CAPR: Capricor Therapeutics Inc
6.36 USD 0.04 (0.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAPR hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.29 bis zu einem Hoch von 6.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capricor Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CAPR News
- Jones Trading hält an Kaufempfehlung für Capricor fest – FDA-Entscheidung ausstehend
- Jones Trading reiterates Buy rating on Capricor stock amid FDA decision uncertainty
- Trotz FDA-Rückschlag: H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für Capricor
- Capricor stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright despite FDA rejection
- FDA posts Capricor’s complete response letter for DMD therapy
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Why Is Biohaven Stock Soaring Friday? - Biohaven (NYSE:BHVN)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Capricor Therapeutics stock
- Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Capricor begins first human trial of StealthX exosome vaccine
- C3.ai, Destiny Tech100 And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Ambiq Micro (NYSE:AMBQ), C3.ai (NYSE:AI)
- Nvidia, AMD and Apple fall premarket; Intel rises
- Wall St futures steady, chip stocks slip on China sales deal
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Capricor schedules FDA meeting on Duchenne therapy, delays earnings
- Quanterix Corporation (QTRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Capricor stock, sees $1B+ sales
- FDA Rejects CAPR's Cell Therapy BLA for Genetic Disorder, Stock Tanks
- H.C. Wainwright slashes Capricor stock price target to $24 on FDA rejection
- Capricor Therapeutics: Buying Opportunity Following FDA's CRL (CAPR)
Tagesspanne
6.29 6.48
Jahresspanne
5.68 23.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.40
- Eröffnung
- 6.43
- Bid
- 6.36
- Ask
- 6.66
- Tief
- 6.29
- Hoch
- 6.48
- Volumen
- 333
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 1.60%
- 6-Monatsänderung
- -33.61%
- Jahresänderung
- -58.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K