- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort
A taxa do CAAA para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.54 e o mais alto foi 20.54.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CAAA hoje?
Hoje First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) está avaliado em 20.54. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 20.51, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CAAA em tempo real.
As ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort pagam dividendos?
Atualmente First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort está avaliado em 20.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.24% e USD. Monitore os movimentos de CAAA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CAAA?
Você pode comprar ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) pelo preço atual 20.54. Ordens geralmente são executadas perto de 20.54 ou 20.84, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CAAA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CAAA?
Investir em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort envolve considerar a faixa anual 20.07 - 20.85 e o preço atual 20.54. Muitos comparam 0.20% e 0.79% antes de enviar ordens em 20.54 ou 20.84. Estude as mudanças diárias de preço de CAAA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust AAA CMBS ETF?
O maior preço de First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) no último ano foi 20.85. As ações oscilaram bastante dentro de 20.07 - 20.85, e a comparação com 20.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust AAA CMBS ETF?
O menor preço de First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) no ano foi 20.07. A comparação com o preço atual 20.54 e 20.07 - 20.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CAAA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CAAA?
No passado First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.51 e -0.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.51
- Open
- 20.54
- Bid
- 20.54
- Ask
- 20.84
- Low
- 20.54
- High
- 20.54
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 0.79%
- Mudança anual
- -0.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8