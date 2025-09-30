- Übersicht
CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort
Der Wechselkurs von CAAA hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.51 bis zu einem Hoch von 20.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CAAA heute?
Die Aktie von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) notiert heute bei 20.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.51 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von CAAA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CAAA Dividenden?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort wird derzeit mit 20.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CAAA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CAAA-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) zum aktuellen Kurs von 20.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.54 oder 20.84 platziert, während 59 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CAAA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CAAA-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort müssen die jährliche Spanne 20.07 - 20.85 und der aktuelle Kurs 20.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 0.79%, bevor sie Orders zu 20.54 oder 20.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CAAA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust AAA CMBS ETF?
Der höchste Kurs von First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) im vergangenen Jahr lag bei 20.85. Innerhalb von 20.07 - 20.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust AAA CMBS ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) im Laufe des Jahres betrug 20.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.54 und der Spanne 20.07 - 20.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CAAA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CAAA statt?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.51 und -0.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.51
- Eröffnung
- 20.53
- Bid
- 20.54
- Ask
- 20.84
- Tief
- 20.51
- Hoch
- 20.56
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.79%
- Jahresänderung
- -0.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8