CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort
今日CAAA汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.50和高点20.57进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CAAA股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort股票今天的定价为20.51。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为20.50，交易量达到8。CAAA的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort目前的价值为20.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.39%和USD。实时查看图表以跟踪CAAA走势。
如何购买CAAA股票？
您可以以20.51的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort股票。订单通常设置在20.51或20.81附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注CAAA的实时图表更新。
如何投资CAAA股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort需要考虑年度范围20.07 - 20.85和当前价格20.51。许多人在以20.51或20.81下订单之前，会比较0.05%和。实时查看CAAA价格图表，了解每日变化。
First Trust AAA CMBS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust AAA CMBS ETF的最高价格是20.85。在20.07 - 20.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort的绩效。
First Trust AAA CMBS ETF股票的最低价格是多少？
First Trust AAA CMBS ETF（CAAA）的最低价格为20.07。将其与当前的20.51和20.07 - 20.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CAAA股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.50和-0.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.50
- 开盘价
- 20.52
- 卖价
- 20.51
- 买价
- 20.81
- 最低价
- 20.50
- 最高价
- 20.57
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.05%
- 6个月变化
- 0.64%
- 年变化
- -0.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8