CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort

20.51 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CAAA汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.50和高点20.57进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CAAA股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort股票今天的定价为20.51。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为20.50，交易量达到8。CAAA的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort目前的价值为20.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.39%和USD。实时查看图表以跟踪CAAA走势。

如何购买CAAA股票？

您可以以20.51的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort股票。订单通常设置在20.51或20.81附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注CAAA的实时图表更新。

如何投资CAAA股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort需要考虑年度范围20.07 - 20.85和当前价格20.51。许多人在以20.51或20.81下订单之前，会比较0.05%和。实时查看CAAA价格图表，了解每日变化。

First Trust AAA CMBS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust AAA CMBS ETF的最高价格是20.85。在20.07 - 20.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort的绩效。

First Trust AAA CMBS ETF股票的最低价格是多少？

First Trust AAA CMBS ETF（CAAA）的最低价格为20.07。将其与当前的20.51和20.07 - 20.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CAAA股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.50和-0.39%中可见。

日范围
20.50 20.57
年范围
20.07 20.85
前一天收盘价
20.50
开盘价
20.52
卖价
20.51
买价
20.81
最低价
20.50
最高价
20.57
交易量
8
日变化
0.05%
月变化
0.05%
6个月变化
0.64%
年变化
-0.39%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8