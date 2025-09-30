- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort
Le taux de change de CAAA a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.50 et à un maximum de 20.57.
Suivez la dynamique First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CAAA aujourd'hui ?
L'action First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort est cotée à 20.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 20.50 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de CAAA présente ces mises à jour.
L'action First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort est actuellement valorisé à 20.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CAAA.
Comment acheter des actions CAAA ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort au cours actuel de 20.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.51 ou de 20.81, le 8 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CAAA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CAAA ?
Investir dans First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.07 - 20.85 et le prix actuel 20.51. Beaucoup comparent 0.05% et 0.64% avant de passer des ordres à 20.51 ou 20.81. Consultez le graphique du cours de CAAA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust AAA CMBS ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust AAA CMBS ETF l'année dernière était 20.85. Au cours de 20.07 - 20.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust AAA CMBS ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) sur l'année a été 20.07. Sa comparaison avec 20.51 et 20.07 - 20.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CAAA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CAAA a-t-elle été divisée ?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.50 et -0.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.50
- Ouverture
- 20.52
- Bid
- 20.51
- Ask
- 20.81
- Plus Bas
- 20.50
- Plus Haut
- 20.57
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 0.05%
- Changement à 6 Mois
- 0.64%
- Changement Annuel
- -0.39%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8