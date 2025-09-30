КотировкиРазделы
CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort

20.51 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CAAA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.50, а максимальная — 20.57.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAAA сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) сегодня оценивается на уровне 20.51. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 20.50, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort в настоящее время оценивается в 20.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.39% и USD. Отслеживайте движения CAAA на графике в реальном времени.

Как купить акции CAAA?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) по текущей цене 20.51. Ордера обычно размещаются около 20.51 или 20.81, тогда как 8 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAAA?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort предполагает учет годового диапазона 20.07 - 20.85 и текущей цены 20.51. Многие сравнивают 0.05% и 0.64% перед размещением ордеров на 20.51 или 20.81. Изучайте ежедневные изменения цены CAAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust AAA CMBS ETF?

Самая высокая цена First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) за последний год составила 20.85. Акции заметно колебались в пределах 20.07 - 20.85, сравнение с 20.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust AAA CMBS ETF?

Самая низкая цена First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) за год составила 20.07. Сравнение с текущими 20.51 и 20.07 - 20.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAAA?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.50 и -0.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.50 20.57
Годовой диапазон
20.07 20.85
Предыдущее закрытие
20.50
Open
20.52
Bid
20.51
Ask
20.81
Low
20.50
High
20.57
Объем
8
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
0.64%
Годовое изменение
-0.39%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8