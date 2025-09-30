- Обзор рынка
CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort
Курс CAAA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.50, а максимальная — 20.57.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAAA сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) сегодня оценивается на уровне 20.51. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 20.50, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort в настоящее время оценивается в 20.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.39% и USD. Отслеживайте движения CAAA на графике в реальном времени.
Как купить акции CAAA?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort (CAAA) по текущей цене 20.51. Ордера обычно размещаются около 20.51 или 20.81, тогда как 8 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAAA?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort предполагает учет годового диапазона 20.07 - 20.85 и текущей цены 20.51. Многие сравнивают 0.05% и 0.64% перед размещением ордеров на 20.51 или 20.81. Изучайте ежедневные изменения цены CAAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust AAA CMBS ETF?
Самая высокая цена First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) за последний год составила 20.85. Акции заметно колебались в пределах 20.07 - 20.85, сравнение с 20.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust AAA CMBS ETF?
Самая низкая цена First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) за год составила 20.07. Сравнение с текущими 20.51 и 20.07 - 20.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAAA?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.50 и -0.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.50
- Open
- 20.52
- Bid
- 20.51
- Ask
- 20.81
- Low
- 20.50
- High
- 20.57
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 0.64%
- Годовое изменение
- -0.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8