CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort
CAAAの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり20.54の安値と20.54の高値で取引されました。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CAAA株の現在の価格は？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortの株価は本日20.54です。0.15%内で取引され、前日の終値は20.51、取引量は1に達しました。CAAAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortの株は配当を出しますか？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortの現在の価格は20.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.24%やUSDにも注目します。CAAAの動きはライブチャートで確認できます。
CAAA株を買う方法は？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortの株は現在20.54で購入可能です。注文は通常20.54または20.84付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CAAAの最新情報はライブチャートで確認できます。
CAAA株に投資する方法は？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortへの投資では、年間の値幅20.07 - 20.85と現在の20.54を考慮します。注文は多くの場合20.54や20.84で行われる前に、0.20%や0.79%と比較されます。CAAAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust AAA CMBS ETFの株の最高値は？
First Trust AAA CMBS ETFの過去1年の最高値は20.85でした。20.07 - 20.85内で株価は大きく変動し、20.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust AAA CMBS ETFの株の最低値は？
First Trust AAA CMBS ETF(CAAA)の年間最安値は20.07でした。現在の20.54や20.07 - 20.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAAAの動きはライブチャートで確認できます。
CAAAの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mortは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.51、-0.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.51
- 始値
- 20.54
- 買値
- 20.54
- 買値
- 20.84
- 安値
- 20.54
- 高値
- 20.54
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.20%
- 6ヶ月の変化
- 0.79%
- 1年の変化
- -0.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8