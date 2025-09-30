QuotazioniSezioni
Valute / CAAA
CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort

20.51 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAAA ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.50 e ad un massimo di 20.57.

Segui le dinamiche di First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CAAA oggi?

Oggi le azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort sono prezzate a 20.51. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 20.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CAAA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort pagano dividendi?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort è attualmente valutato a 20.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CAAA.

Come acquistare azioni CAAA?

Puoi acquistare azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort al prezzo attuale di 20.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.51 o 20.81, mentre 8 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CAAA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CAAA?

Investire in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort implica considerare l'intervallo annuale 20.07 - 20.85 e il prezzo attuale 20.51. Molti confrontano 0.05% e 0.64% prima di effettuare ordini su 20.51 o 20.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CAAA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust AAA CMBS ETF?

Il prezzo massimo di First Trust AAA CMBS ETF nell'ultimo anno è stato 20.85. All'interno di 20.07 - 20.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust AAA CMBS ETF?

Il prezzo più basso di First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) nel corso dell'anno è stato 20.07. Confrontandolo con gli attuali 20.51 e 20.07 - 20.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CAAA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CAAA?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.50 e -0.39%.

Intervallo Giornaliero
20.50 20.57
Intervallo Annuale
20.07 20.85
Chiusura Precedente
20.50
Apertura
20.52
Bid
20.51
Ask
20.81
Minimo
20.50
Massimo
20.57
Volume
8
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
0.05%
Variazione Semestrale
0.64%
Variazione Annuale
-0.39%
