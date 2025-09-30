- Panoramica
CAAA: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort
Il tasso di cambio CAAA ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.50 e ad un massimo di 20.57.
Segui le dinamiche di First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CAAA oggi?
Oggi le azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort sono prezzate a 20.51. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 20.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CAAA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort pagano dividendi?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort è attualmente valutato a 20.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CAAA.
Come acquistare azioni CAAA?
Puoi acquistare azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort al prezzo attuale di 20.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.51 o 20.81, mentre 8 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CAAA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CAAA?
Investire in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort implica considerare l'intervallo annuale 20.07 - 20.85 e il prezzo attuale 20.51. Molti confrontano 0.05% e 0.64% prima di effettuare ordini su 20.51 o 20.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CAAA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust AAA CMBS ETF?
Il prezzo massimo di First Trust AAA CMBS ETF nell'ultimo anno è stato 20.85. All'interno di 20.07 - 20.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust AAA CMBS ETF?
Il prezzo più basso di First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) nel corso dell'anno è stato 20.07. Confrontandolo con gli attuali 20.51 e 20.07 - 20.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CAAA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CAAA?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Commercial Mort ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.50 e -0.39%.
- Chiusura Precedente
- 20.50
- Apertura
- 20.52
- Bid
- 20.51
- Ask
- 20.81
- Minimo
- 20.50
- Massimo
- 20.57
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 0.05%
- Variazione Semestrale
- 0.64%
- Variazione Annuale
- -0.39%
