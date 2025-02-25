- Visão do mercado
BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF
A taxa do BYLD para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.90 e o mais alto foi 22.97.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Yield Optimized Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BYLD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BYLD hoje?
Hoje iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) está avaliado em 22.91. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 22.92, e o volume de negociação atingiu 51. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BYLD em tempo real.
As ações de iShares Yield Optimized Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Yield Optimized Bond ETF está avaliado em 22.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.17% e USD. Monitore os movimentos de BYLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BYLD?
Você pode comprar ações de iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) pelo preço atual 22.91. Ordens geralmente são executadas perto de 22.91 ou 23.21, enquanto 51 e -0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BYLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BYLD?
Investir em iShares Yield Optimized Bond ETF envolve considerar a faixa anual 21.55 - 23.02 e o preço atual 22.91. Muitos comparam 1.15% e 2.00% antes de enviar ordens em 22.91 ou 23.21. Estude as mudanças diárias de preço de BYLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Yield Optimized Bond ETF?
O maior preço de iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) no último ano foi 23.02. As ações oscilaram bastante dentro de 21.55 - 23.02, e a comparação com 22.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Yield Optimized Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Yield Optimized Bond ETF?
O menor preço de iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) no ano foi 21.55. A comparação com o preço atual 22.91 e 21.55 - 23.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BYLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BYLD?
No passado iShares Yield Optimized Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.92 e -0.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.92
- Open
- 22.94
- Bid
- 22.91
- Ask
- 23.21
- Low
- 22.90
- High
- 22.97
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.15%
- Mudança de 6 meses
- 2.00%
- Mudança anual
- -0.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8