BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF

22.91 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BYLDの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり22.91の安値と22.97の高値で取引されました。

iShares Yield Optimized Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BYLD株の現在の価格は？

iShares Yield Optimized Bond ETFの株価は本日22.91です。-0.04%内で取引され、前日の終値は22.92、取引量は23に達しました。BYLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Yield Optimized Bond ETFの株は配当を出しますか？

iShares Yield Optimized Bond ETFの現在の価格は22.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.17%やUSDにも注目します。BYLDの動きはライブチャートで確認できます。

BYLD株を買う方法は？

iShares Yield Optimized Bond ETFの株は現在22.91で購入可能です。注文は通常22.91または23.21付近で行われ、23や-0.13%が市場の動きを示します。BYLDの最新情報はライブチャートで確認できます。

BYLD株に投資する方法は？

iShares Yield Optimized Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.55 - 23.02と現在の22.91を考慮します。注文は多くの場合22.91や23.21で行われる前に、1.15%や2.00%と比較されます。BYLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Yield Optimized Bond ETFの株の最高値は？

iShares Yield Optimized Bond ETFの過去1年の最高値は23.02でした。21.55 - 23.02内で株価は大きく変動し、22.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Yield Optimized Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Yield Optimized Bond ETFの株の最低値は？

iShares Yield Optimized Bond ETF(BYLD)の年間最安値は21.55でした。現在の22.91や21.55 - 23.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BYLDの動きはライブチャートで確認できます。

BYLDの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Yield Optimized Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.92、-0.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.91 22.97
1年のレンジ
21.55 23.02
以前の終値
22.92
始値
22.94
買値
22.91
買値
23.21
安値
22.91
高値
22.97
出来高
23
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
1.15%
6ヶ月の変化
2.00%
1年の変化
-0.17%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8