BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLDの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり22.91の安値と22.97の高値で取引されました。
iShares Yield Optimized Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYLD News
よくあるご質問
BYLD株の現在の価格は？
iShares Yield Optimized Bond ETFの株価は本日22.91です。-0.04%内で取引され、前日の終値は22.92、取引量は23に達しました。BYLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Yield Optimized Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares Yield Optimized Bond ETFの現在の価格は22.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.17%やUSDにも注目します。BYLDの動きはライブチャートで確認できます。
BYLD株を買う方法は？
iShares Yield Optimized Bond ETFの株は現在22.91で購入可能です。注文は通常22.91または23.21付近で行われ、23や-0.13%が市場の動きを示します。BYLDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BYLD株に投資する方法は？
iShares Yield Optimized Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.55 - 23.02と現在の22.91を考慮します。注文は多くの場合22.91や23.21で行われる前に、1.15%や2.00%と比較されます。BYLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Yield Optimized Bond ETFの株の最高値は？
iShares Yield Optimized Bond ETFの過去1年の最高値は23.02でした。21.55 - 23.02内で株価は大きく変動し、22.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Yield Optimized Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Yield Optimized Bond ETFの株の最低値は？
iShares Yield Optimized Bond ETF(BYLD)の年間最安値は21.55でした。現在の22.91や21.55 - 23.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BYLDの動きはライブチャートで確認できます。
BYLDの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Yield Optimized Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.92、-0.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.92
- 始値
- 22.94
- 買値
- 22.91
- 買値
- 23.21
- 安値
- 22.91
- 高値
- 22.97
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.15%
- 6ヶ月の変化
- 2.00%
- 1年の変化
- -0.17%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8