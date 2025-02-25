- Panorámica
BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF
El tipo de cambio de BYLD de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.91, mientras que el máximo ha alcanzado 22.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Yield Optimized Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYLD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BYLD hoy?
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) se evalúa hoy en 22.91. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 22.92 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BYLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Yield Optimized Bond ETF?
iShares Yield Optimized Bond ETF se evalúa actualmente en 22.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.17% y USD. Monitoree los movimientos de BYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BYLD?
Puede comprar acciones de iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) al precio actual de 22.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.91 o 23.21, mientras que 23 y -0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BYLD?
Invertir en iShares Yield Optimized Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.55 - 23.02 y el precio actual 22.91. Muchos comparan 1.15% y 2.00% antes de colocar órdenes en 22.91 o 23.21. Estudie los cambios diarios de precios de BYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Yield Optimized Bond ETF?
El precio más alto de iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) en el último año ha sido 23.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.55 - 23.02, una comparación con 22.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Yield Optimized Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Yield Optimized Bond ETF?
El precio más bajo de iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) para el año ha sido 21.55. La comparación con los actuales 22.91 y 21.55 - 23.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BYLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BYLD?
En el pasado, iShares Yield Optimized Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.92 y -0.17% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.92
- Open
- 22.94
- Bid
- 22.91
- Ask
- 23.21
- Low
- 22.91
- High
- 22.97
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 1.15%
- Cambio a 6 meses
- 2.00%
- Cambio anual
- -0.17%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8