BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF
Курс BYLD за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.92, а максимальная — 22.97.
Следите за динамикой iShares Yield Optimized Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BYLD сегодня?
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) сегодня оценивается на уровне 22.94. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 22.92, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Yield Optimized Bond ETF?
iShares Yield Optimized Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.04% и USD. Отслеживайте движения BYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции BYLD?
Вы можете купить акции iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) по текущей цене 22.94. Ордера обычно размещаются около 22.94 или 23.24, тогда как 11 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BYLD?
Инвестирование в iShares Yield Optimized Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.55 - 23.02 и текущей цены 22.94. Многие сравнивают 1.28% и 2.14% перед размещением ордеров на 22.94 или 23.24. Изучайте ежедневные изменения цены BYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Yield Optimized Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) за последний год составила 23.02. Акции заметно колебались в пределах 21.55 - 23.02, сравнение с 22.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Yield Optimized Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Yield Optimized Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) за год составила 21.55. Сравнение с текущими 22.94 и 21.55 - 23.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BYLD?
В прошлом iShares Yield Optimized Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.92 и -0.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.92
- Open
- 22.94
- Bid
- 22.94
- Ask
- 23.24
- Low
- 22.92
- High
- 22.97
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 2.14%
- Годовое изменение
- -0.04%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8