BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF

22.94 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BYLD за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.92, а максимальная — 22.97.

Следите за динамикой iShares Yield Optimized Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BYLD сегодня?

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) сегодня оценивается на уровне 22.94. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 22.92, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Yield Optimized Bond ETF?

iShares Yield Optimized Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.04% и USD. Отслеживайте движения BYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции BYLD?

Вы можете купить акции iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) по текущей цене 22.94. Ордера обычно размещаются около 22.94 или 23.24, тогда как 11 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BYLD?

Инвестирование в iShares Yield Optimized Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.55 - 23.02 и текущей цены 22.94. Многие сравнивают 1.28% и 2.14% перед размещением ордеров на 22.94 или 23.24. Изучайте ежедневные изменения цены BYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Yield Optimized Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) за последний год составила 23.02. Акции заметно колебались в пределах 21.55 - 23.02, сравнение с 22.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Yield Optimized Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Yield Optimized Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) за год составила 21.55. Сравнение с текущими 22.94 и 21.55 - 23.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BYLD?

В прошлом iShares Yield Optimized Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.92 и -0.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.92 22.97
Годовой диапазон
21.55 23.02
Предыдущее закрытие
22.92
Open
22.94
Bid
22.94
Ask
23.24
Low
22.92
High
22.97
Объем
11
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
2.14%
Годовое изменение
-0.04%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8