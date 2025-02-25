- Übersicht
BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF
Der Wechselkurs von BYLD hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.90 bis zu einem Hoch von 22.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Yield Optimized Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BYLD heute?
Die Aktie von iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) notiert heute bei 22.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.92 und das Handelsvolumen erreichte 51. Das Live-Chart von BYLD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BYLD Dividenden?
iShares Yield Optimized Bond ETF wird derzeit mit 22.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BYLD zu verfolgen.
Wie kaufe ich BYLD-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) zum aktuellen Kurs von 22.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.91 oder 23.21 platziert, während 51 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BYLD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BYLD-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Yield Optimized Bond ETF müssen die jährliche Spanne 21.55 - 23.02 und der aktuelle Kurs 22.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.15% und 2.00%, bevor sie Orders zu 22.91 oder 23.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BYLD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Yield Optimized Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) im vergangenen Jahr lag bei 23.02. Innerhalb von 21.55 - 23.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Yield Optimized Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Yield Optimized Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) im Laufe des Jahres betrug 21.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.91 und der Spanne 21.55 - 23.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BYLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BYLD statt?
iShares Yield Optimized Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.92 und -0.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.92
- Eröffnung
- 22.94
- Bid
- 22.91
- Ask
- 23.21
- Tief
- 22.90
- Hoch
- 22.97
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 2.00%
- Jahresänderung
- -0.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8