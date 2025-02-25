报价部分
货币 / BYLD
回到股票

BYLD: iShares Yield Optimized Bond ETF

22.91 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BYLD汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点22.91和高点22.97进行交易。

关注iShares Yield Optimized Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BYLD新闻

常见问题解答

BYLD股票今天的价格是多少？

iShares Yield Optimized Bond ETF股票今天的定价为22.91。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为22.92，交易量达到23。BYLD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Yield Optimized Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Yield Optimized Bond ETF目前的价值为22.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.17%和USD。实时查看图表以跟踪BYLD走势。

如何购买BYLD股票？

您可以以22.91的当前价格购买iShares Yield Optimized Bond ETF股票。订单通常设置在22.91或23.21附近，而23和-0.13%显示市场活动。立即关注BYLD的实时图表更新。

如何投资BYLD股票？

投资iShares Yield Optimized Bond ETF需要考虑年度范围21.55 - 23.02和当前价格22.91。许多人在以22.91或23.21下订单之前，会比较1.15%和。实时查看BYLD价格图表，了解每日变化。

iShares Yield Optimized Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Yield Optimized Bond ETF的最高价格是23.02。在21.55 - 23.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Yield Optimized Bond ETF的绩效。

iShares Yield Optimized Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Yield Optimized Bond ETF（BYLD）的最低价格为21.55。将其与当前的22.91和21.55 - 23.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BYLD股票是什么时候拆分的？

iShares Yield Optimized Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.92和-0.17%中可见。

日范围
22.91 22.97
年范围
21.55 23.02
前一天收盘价
22.92
开盘价
22.94
卖价
22.91
买价
23.21
最低价
22.91
最高价
22.97
交易量
23
日变化
-0.04%
月变化
1.15%
6个月变化
2.00%
年变化
-0.17%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8