BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
A taxa do BSTP para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.24 e o mais alto foi 36.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSTP hoje?
Hoje Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) está avaliado em 36.25. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 36.21, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSTP em tempo real.
As ações de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF está avaliado em 36.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.61% e USD. Monitore os movimentos de BSTP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSTP?
Você pode comprar ações de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) pelo preço atual 36.25. Ordens geralmente são executadas perto de 36.25 ou 36.55, enquanto 4 e 0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSTP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSTP?
Investir em Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 29.55 - 36.38 e o preço atual 36.25. Muitos comparam 2.60% e 12.19% antes de enviar ordens em 36.25 ou 36.55. Estude as mudanças diárias de preço de BSTP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
O maior preço de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) no último ano foi 36.38. As ações oscilaram bastante dentro de 29.55 - 36.38, e a comparação com 36.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
O menor preço de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) no ano foi 29.55. A comparação com o preço atual 36.25 e 29.55 - 36.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSTP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSTP?
No passado Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.21 e 11.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.21
- Open
- 36.24
- Bid
- 36.25
- Ask
- 36.55
- Low
- 36.24
- High
- 36.32
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 2.60%
- Mudança de 6 meses
- 12.19%
- Mudança anual
- 11.61%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8