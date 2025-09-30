- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
Il tasso di cambio BSTP ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.21 e ad un massimo di 36.32.
Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSTP oggi?
Oggi le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF sono prezzate a 36.21. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 36.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSTP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF pagano dividendi?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF è attualmente valutato a 36.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSTP.
Come acquistare azioni BSTP?
Puoi acquistare azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF al prezzo attuale di 36.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.21 o 36.51, mentre 4 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSTP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSTP?
Investire in Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.55 - 36.38 e il prezzo attuale 36.21. Molti confrontano 2.49% e 12.07% prima di effettuare ordini su 36.21 o 36.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSTP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 36.38. All'interno di 29.55 - 36.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) nel corso dell'anno è stato 29.55. Confrontandolo con gli attuali 36.21 e 29.55 - 36.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSTP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSTP?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.17 e 11.48%.
- Chiusura Precedente
- 36.17
- Apertura
- 36.32
- Bid
- 36.21
- Ask
- 36.51
- Minimo
- 36.21
- Massimo
- 36.32
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 2.49%
- Variazione Semestrale
- 12.07%
- Variazione Annuale
- 11.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8