QuotazioniSezioni
Valute / BSTP
Tornare a Azioni

BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

36.21 USD 0.04 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSTP ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.21 e ad un massimo di 36.32.

Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BSTP oggi?

Oggi le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF sono prezzate a 36.21. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 36.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSTP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF pagano dividendi?

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF è attualmente valutato a 36.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSTP.

Come acquistare azioni BSTP?

Puoi acquistare azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF al prezzo attuale di 36.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.21 o 36.51, mentre 4 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSTP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BSTP?

Investire in Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.55 - 36.38 e il prezzo attuale 36.21. Molti confrontano 2.49% e 12.07% prima di effettuare ordini su 36.21 o 36.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSTP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?

Il prezzo massimo di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 36.38. All'interno di 29.55 - 36.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?

Il prezzo più basso di Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) nel corso dell'anno è stato 29.55. Confrontandolo con gli attuali 36.21 e 29.55 - 36.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSTP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSTP?

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.17 e 11.48%.

Intervallo Giornaliero
36.21 36.32
Intervallo Annuale
29.55 36.38
Chiusura Precedente
36.17
Apertura
36.32
Bid
36.21
Ask
36.51
Minimo
36.21
Massimo
36.32
Volume
4
Variazione giornaliera
0.11%
Variazione Mensile
2.49%
Variazione Semestrale
12.07%
Variazione Annuale
11.48%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8