- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
El tipo de cambio de BSTP de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.24, mientras que el máximo ha alcanzado 36.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSTP hoy?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) se evalúa hoy en 36.24. El instrumento se negocia dentro de 0.08%; el cierre de ayer ha sido 36.21 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSTP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF se evalúa actualmente en 36.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.58% y USD. Monitoree los movimientos de BSTP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSTP?
Puede comprar acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) al precio actual de 36.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.24 o 36.54, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSTP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSTP?
Invertir en Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.55 - 36.38 y el precio actual 36.24. Muchos comparan 2.58% y 12.16% antes de colocar órdenes en 36.24 o 36.54. Estudie los cambios diarios de precios de BSTP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
El precio más alto de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) en el último año ha sido 36.38. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.55 - 36.38, una comparación con 36.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
El precio más bajo de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) para el año ha sido 29.55. La comparación con los actuales 36.24 y 29.55 - 36.38 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSTP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSTP?
En el pasado, Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.21 y 11.58% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.21
- Open
- 36.24
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Low
- 36.24
- High
- 36.24
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 2.58%
- Cambio a 6 meses
- 12.16%
- Cambio anual
- 11.58%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8