- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
Le taux de change de BSTP a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.21 et à un maximum de 36.32.
Suivez la dynamique Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSTP aujourd'hui ?
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF est cotée à 36.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 36.17 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de BSTP présente ces mises à jour.
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF est actuellement valorisé à 36.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSTP.
Comment acheter des actions BSTP ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF au cours actuel de 36.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.21 ou de 36.51, le 4 et le -0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSTP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSTP ?
Investir dans Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.55 - 36.38 et le prix actuel 36.21. Beaucoup comparent 2.49% et 12.07% avant de passer des ordres à 36.21 ou 36.51. Consultez le graphique du cours de BSTP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF l'année dernière était 36.38. Au cours de 29.55 - 36.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) sur l'année a été 29.55. Sa comparaison avec 36.21 et 29.55 - 36.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSTP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSTP a-t-elle été divisée ?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.17 et 11.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.17
- Ouverture
- 36.32
- Bid
- 36.21
- Ask
- 36.51
- Plus Bas
- 36.21
- Plus Haut
- 36.32
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 2.49%
- Changement à 6 Mois
- 12.07%
- Changement Annuel
- 11.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8