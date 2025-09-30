- Übersicht
BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
Der Wechselkurs von BSTP hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.24 bis zu einem Hoch von 36.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSTP heute?
Die Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) notiert heute bei 36.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.21 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von BSTP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSTP Dividenden?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF wird derzeit mit 36.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSTP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSTP-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) zum aktuellen Kurs von 36.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.25 oder 36.55 platziert, während 4 und 0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSTP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSTP-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 29.55 - 36.38 und der aktuelle Kurs 36.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.60% und 12.19%, bevor sie Orders zu 36.25 oder 36.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSTP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) im vergangenen Jahr lag bei 36.38. Innerhalb von 29.55 - 36.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) im Laufe des Jahres betrug 29.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.25 und der Spanne 29.55 - 36.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSTP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSTP statt?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.21 und 11.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.21
- Eröffnung
- 36.24
- Bid
- 36.25
- Ask
- 36.55
- Tief
- 36.24
- Hoch
- 36.32
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 2.60%
- 6-Monatsänderung
- 12.19%
- Jahresänderung
- 11.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8