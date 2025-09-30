- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
Курс BSTP за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.21, а максимальная — 36.32.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSTP сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) сегодня оценивается на уровне 36.21. Инструмент торгуется в пределах 0.11%, вчерашнее закрытие составило 36.17, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSTP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF в настоящее время оценивается в 36.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.48% и USD. Отслеживайте движения BSTP на графике в реальном времени.
Как купить акции BSTP?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) по текущей цене 36.21. Ордера обычно размещаются около 36.21 или 36.51, тогда как 4 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSTP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSTP?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 29.55 - 36.38 и текущей цены 36.21. Многие сравнивают 2.49% и 12.07% перед размещением ордеров на 36.21 или 36.51. Изучайте ежедневные изменения цены BSTP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) за последний год составила 36.38. Акции заметно колебались в пределах 29.55 - 36.38, сравнение с 36.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) за год составила 29.55. Сравнение с текущими 36.21 и 29.55 - 36.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSTP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSTP?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.17 и 11.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.17
- Open
- 36.32
- Bid
- 36.21
- Ask
- 36.51
- Low
- 36.21
- High
- 36.32
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 12.07%
- Годовое изменение
- 11.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8