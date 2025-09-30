КотировкиРазделы
Валюты / BSTP
BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

36.21 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSTP за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.21, а максимальная — 36.32.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSTP сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) сегодня оценивается на уровне 36.21. Инструмент торгуется в пределах 0.11%, вчерашнее закрытие составило 36.17, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSTP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF в настоящее время оценивается в 36.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.48% и USD. Отслеживайте движения BSTP на графике в реальном времени.

Как купить акции BSTP?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) по текущей цене 36.21. Ордера обычно размещаются около 36.21 или 36.51, тогда как 4 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSTP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSTP?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 29.55 - 36.38 и текущей цены 36.21. Многие сравнивают 2.49% и 12.07% перед размещением ордеров на 36.21 или 36.51. Изучайте ежедневные изменения цены BSTP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) за последний год составила 36.38. Акции заметно колебались в пределах 29.55 - 36.38, сравнение с 36.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) за год составила 29.55. Сравнение с текущими 36.21 и 29.55 - 36.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSTP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSTP?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.17 и 11.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.21 36.32
Годовой диапазон
29.55 36.38
Предыдущее закрытие
36.17
Open
36.32
Bid
36.21
Ask
36.51
Low
36.21
High
36.32
Объем
4
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
12.07%
Годовое изменение
11.48%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8