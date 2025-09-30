- 概要
BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTPの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり36.24の安値と36.24の高値で取引されました。
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BSTP株の現在の価格は？
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株価は本日36.24です。0.08%内で取引され、前日の終値は36.21、取引量は1に達しました。BSTPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの現在の価格は36.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.58%やUSDにも注目します。BSTPの動きはライブチャートで確認できます。
BSTP株を買う方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株は現在36.24で購入可能です。注文は通常36.24または36.54付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BSTPの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSTP株に投資する方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFへの投資では、年間の値幅29.55 - 36.38と現在の36.24を考慮します。注文は多くの場合36.24や36.54で行われる前に、2.58%や12.16%と比較されます。BSTPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株の最高値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの過去1年の最高値は36.38でした。29.55 - 36.38内で株価は大きく変動し、36.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株の最低値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF(BSTP)の年間最安値は29.55でした。現在の36.24や29.55 - 36.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSTPの動きはライブチャートで確認できます。
BSTPの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.21、11.58%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.21
- 始値
- 36.24
- 買値
- 36.24
- 買値
- 36.54
- 安値
- 36.24
- 高値
- 36.24
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 2.58%
- 6ヶ月の変化
- 12.16%
- 1年の変化
- 11.58%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8