BSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

36.24 USD 0.03 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSTPの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり36.24の安値と36.24の高値で取引されました。

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BSTP株の現在の価格は？

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株価は本日36.24です。0.08%内で取引され、前日の終値は36.21、取引量は1に達しました。BSTPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株は配当を出しますか？

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの現在の価格は36.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.58%やUSDにも注目します。BSTPの動きはライブチャートで確認できます。

BSTP株を買う方法は？

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株は現在36.24で購入可能です。注文は通常36.24または36.54付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BSTPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSTP株に投資する方法は？

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFへの投資では、年間の値幅29.55 - 36.38と現在の36.24を考慮します。注文は多くの場合36.24や36.54で行われる前に、2.58%や12.16%と比較されます。BSTPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株の最高値は？

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの過去1年の最高値は36.38でした。29.55 - 36.38内で株価は大きく変動し、36.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFの株の最低値は？

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF(BSTP)の年間最安値は29.55でした。現在の36.24や29.55 - 36.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSTPの動きはライブチャートで確認できます。

BSTPの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.21、11.58%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.24 36.24
1年のレンジ
29.55 36.38
以前の終値
36.21
始値
36.24
買値
36.24
買値
36.54
安値
36.24
高値
36.24
出来高
1
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
2.58%
6ヶ月の変化
12.16%
1年の変化
11.58%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8