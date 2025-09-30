- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSCQ: Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
A taxa do BSCQ para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.55 e o mais alto foi 19.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSCQ hoje?
Hoje Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) está avaliado em 19.56. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 19.55, e o volume de negociação atingiu 354. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSCQ em tempo real.
As ações de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF está avaliado em 19.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.10% e USD. Monitore os movimentos de BSCQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSCQ?
Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) pelo preço atual 19.56. Ordens geralmente são executadas perto de 19.56 ou 19.86, enquanto 354 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSCQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSCQ?
Investir em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 19.37 - 19.62 e o preço atual 19.56. Muitos comparam 0.05% e 0.31% antes de enviar ordens em 19.56 ou 19.86. Estude as mudanças diárias de preço de BSCQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Guggenheim BulletShares 2026 Corporate Bond ETF?
O maior preço de Guggenheim BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) no último ano foi 19.62. As ações oscilaram bastante dentro de 19.37 - 19.62, e a comparação com 19.55 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Guggenheim BulletShares 2026 Corporate Bond ETF?
O menor preço de Guggenheim BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) no ano foi 19.37. A comparação com o preço atual 19.56 e 19.37 - 19.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSCQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSCQ?
No passado Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.55 e -0.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.55
- Open
- 19.56
- Bid
- 19.56
- Ask
- 19.86
- Low
- 19.55
- High
- 19.57
- Volume
- 354
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 0.05%
- Mudança de 6 meses
- 0.31%
- Mudança anual
- -0.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8