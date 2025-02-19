Moedas / BRSP
BRSP: BrightSpire Capital Inc Class A
5.74 USD 0.04 (0.70%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRSP para hoje mudou para 0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.69 e o mais alto foi 5.76.
Veja a dinâmica do par de moedas BrightSpire Capital Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.69 5.76
Faixa anual
4.16 6.46
- Fechamento anterior
- 5.70
- Open
- 5.73
- Bid
- 5.74
- Ask
- 6.04
- Low
- 5.69
- High
- 5.76
- Volume
- 112
- Mudança diária
- 0.70%
- Mudança mensal
- 0.35%
- Mudança de 6 meses
- 3.61%
- Mudança anual
- 2.68%
