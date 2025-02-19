Währungen / BRSP
BRSP: BrightSpire Capital Inc Class A
5.78 USD 0.02 (0.35%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRSP hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.76 bis zu einem Hoch von 5.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die BrightSpire Capital Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRSP News
Tagesspanne
5.76 5.79
Jahresspanne
4.16 6.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.76
- Eröffnung
- 5.79
- Bid
- 5.78
- Ask
- 6.08
- Tief
- 5.76
- Hoch
- 5.79
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 1.05%
- 6-Monatsänderung
- 4.33%
- Jahresänderung
- 3.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K