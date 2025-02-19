通貨 / BRSP
BRSP: BrightSpire Capital Inc Class A
5.76 USD 0.06 (1.05%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRSPの今日の為替レートは、1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり5.69の安値と5.81の高値で取引されました。
BrightSpire Capital Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.69 5.81
1年のレンジ
4.16 6.46
- 以前の終値
- 5.70
- 始値
- 5.73
- 買値
- 5.76
- 買値
- 6.06
- 安値
- 5.69
- 高値
- 5.81
- 出来高
- 620
- 1日の変化
- 1.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.70%
- 6ヶ月の変化
- 3.97%
- 1年の変化
- 3.04%
