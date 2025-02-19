Valute / BRSP
BRSP: BrightSpire Capital Inc Class A
5.80 USD 0.04 (0.69%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRSP ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.76 e ad un massimo di 5.83.
Segui le dinamiche di BrightSpire Capital Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.76 5.83
Intervallo Annuale
4.16 6.46
- Chiusura Precedente
- 5.76
- Apertura
- 5.79
- Bid
- 5.80
- Ask
- 6.10
- Minimo
- 5.76
- Massimo
- 5.83
- Volume
- 684
- Variazione giornaliera
- 0.69%
- Variazione Mensile
- 1.40%
- Variazione Semestrale
- 4.69%
- Variazione Annuale
- 3.76%
20 settembre, sabato