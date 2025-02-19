QuotazioniSezioni
Valute / BRSP
BRSP: BrightSpire Capital Inc Class A

5.80 USD 0.04 (0.69%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRSP ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.76 e ad un massimo di 5.83.

Segui le dinamiche di BrightSpire Capital Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
5.76 5.83
Intervallo Annuale
4.16 6.46
Chiusura Precedente
5.76
Apertura
5.79
Bid
5.80
Ask
6.10
Minimo
5.76
Massimo
5.83
Volume
684
Variazione giornaliera
0.69%
Variazione Mensile
1.40%
Variazione Semestrale
4.69%
Variazione Annuale
3.76%
