BRSP: BrightSpire Capital Inc Class A
5.71 USD 0.10 (1.72%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRSP за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.69, а максимальная — 5.83.
Следите за динамикой BrightSpire Capital Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.69 5.83
Годовой диапазон
4.16 6.46
- Предыдущее закрытие
- 5.81
- Open
- 5.81
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Low
- 5.69
- High
- 5.83
- Объем
- 940
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- 3.07%
- Годовое изменение
- 2.15%
